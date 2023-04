Márcio França recebe na terça-feira Paes e Castro para tratar de aeroportos do Rio

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), terá reunião na terça-feira, 25, às 15 horas, com o governador do Rio, Cláudio Castro, e com o prefeito da capital, Eduardo Paes, para tratar do futuro dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont. O encontro será em Brasília e a pasta prevê atendimento à imprensa após a agenda.

As autoridades do Rio defendem a restrição das atividades do Santos Dumont para tentar impulsionar o Galeão.

O aeroporto está em processo de devolução pela concessionária desde o ano passado, quando a RioGaleão, controlada pela Changi, citou o mau desempenho econômico do Brasil desde 2014 e os efeitos negativos da pandemia de covid-19 sobre a aviação civil.