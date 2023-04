Márcio França e Casa Civil querem ‘leilão’ de passagens para assentos finais em aeroportos

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou nesta quarta-feira, 19, que o governo quer acrescentar ao programa de passagens a R$ 200 o conceito de “leilão” de tíquetes com assentos “finais” que sobrarem nas aeronaves. Segundo ele, a prática é comum em aeroportos europeus e foi sugerida pela Casa Civil.

“Nessa proposta dos R$ 200, acrescentamos sugestão da Casa Civil, que é, em sobrando espaço físico depois de tudo acontecer, que também haja leilões no próprio aeroporto para vagas finais, procedimento feito no aeroporto. Se alguém que tenha mais tempo, possa antecipar passagem, vender passagem…Na Europa é muito comum, estudantes ficam nos principais aeroportos esperando o leilão, feito de maneira muito rápida. Vamos acrescentar nessa proposta”, disse França, durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado.