Marca de chocolates Pan é vendida por R$ 3,1 mi; portfólio inclui ‘cigarrinhos’ e Chocolápis

Lote arrematado traz as 37 marcas da Pan, que incluem o Chocolápis, Cigarrinhos e as moedas de chocolate - Foto: Divulgação

O portfólio de marcas da Chocolates Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), famosa pelos antigos “cigarrinhos” de chocolate, foi arrematado por R$ 3,1 milhões pela empresa Real Solar, de Goianinha, no Rio Grande do Norte. A marca havia sido avaliada em R$ 27.788.754.

O lote arrematado traz as 37 marcas da Pan, que incluem o Chocolápis e as moedas de chocolate.

O leilão foi realizado de forma virtual pela Positivo Leilões – e, sem lances nas duas primeiras etapas, foi encerrado na terceira e última praça, em que eram admitidos lances de qualquer valor.

Havia 12 licitantes e foram dados 25 lances no total. O resultado segue agora para homologação pela Justiça de São Paulo.

Segundo o administrador judicial da falência da marca, Fábio Rodrigues Garcia, da ARJ Administração e Consultoria Empresarial, o valor arrecadado com o leilão deve ser destinado à quitação de parte das dívidas com os credores. “Especialmente vamos conseguir quitar todos os débitos com os funcionários. Além disso, o leilão vai possibilitar que a marca Pan retorne ao mercado, com uma nova gestão, uma nova proposta, gerando mais emprego e renda”, afirma em nota.

A Pan estava em recuperação judicial desde março de 2021, mas o processo não foi bem sucedido e a empresa pediu falência em 13 de fevereiro de 2023. Na época, a empresa tinha dívidas de cerca de R$ 260 milhões e empregava 52 funcionários. Nas décadas de 1960 e 1980, chegou a ter mais de 200.

Em um leilão anterior, realizado no fim de 2023, a Cacau Show arrematou por cerca de R$ 70 milhões a antiga fábrica da Pan, que fica em São Caetano do Sul, no ABC paulista.

A empresa foi fundada em 1935 e era famosa por produtos de chocolate em formatos como cigarros, moedas, lápis e peixes, além das balas Paulistinha.

A Pan também produziu o primeiro chocolate ao leite diet no Brasil.