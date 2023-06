Manutenção da Selic por período prolongado tem se mostrado adequada para convergência, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu, na ata de seu encontro de deste mês, que a estratégia de manutenção da taxa Selic tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. Sobre os passos futuros de política monetária, o Copom voltou a listar que dependem de cinco fatores.

São eles: a evolução da dinâmica inflacionária, sobretudo de itens mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, das projeções de inflação do comitê, do hiato do produto e do balanço de riscos.

Na semana passada, o BC manteve a Selic em 13,75% ao ano pela sétima reunião do Copom seguida – ou mais de nove meses. Na ata, o colegiado repetiu que a decisão é “compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024”, argumentando ainda que também implica na suavização do ciclo econômico.

“A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia”, afirmou o BC na ata, assim como no comunicado.

“O Copom conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação”, completou, repetindo que irá perseverar até que se consolide a desinflação e a reancoragem de expectativas.