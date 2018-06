Manuela D’Ávila ironiza saída de Parente da Petrobras

A pré-candidata à Presidência Manuela D’Ávila (PCdoB) publicou postagens nas redes sociais nesta sexta-feira, 1º, ironizando a renúncia de Pedro Parente da presidência da Petrobras.

Em suas contas no Twitter, Facebook e Instagram, Manuela compartilhou uma foto de Parente com a legenda “Tchau, querido!” (popular na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff). Também foi postado um “meme” com a declaração de Parente de que “o que prometi foi entregue”, citando 116 reajustes da gasolina nos últimos seis meses.

A pré-candidata também afirmou que Parente foi “botado pra fora” por pressão popular. Sobre uma citação do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que Parente fazia parte da “equipe dos sonhos” de Temer, Manuela ironizou: “Sonho do mercado, pesadelo de milhões. Já foi tarde”.