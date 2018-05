Mansueto: se greve tiver efeito na arrecadação, ocorre em junho

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta terça-feira, 29, que a greve dos caminhoneiros não deve ter efeito na arrecadação do mês de maio, mas sim na de junho. “O que se arrecada em junho vem do fato gerador de maio. Esse efeito não ficará claro nos resultados de maio, mas nos resultado de junho”, explicou.

Segundo Mansueto, a arrecadação de maio vinha dentro do programado até a semana passada.