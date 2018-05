Manifestação de motoristas bloqueia via de acesso ao aeroporto de Brasília

Motoristas fazem na tarde desta quinta-feira, 24, manifestação que bloqueia a via de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília, segundo informação divulgada pela Inframerica, concessionária que administra o terminal. “O congestionamento é longo. A Polícia Militar está no local e auxilia no controle do tráfego. Informe-se com sua Cia. Aérea sobre o status do seu voo”, informa a Inframerica pelo Twitter.

A concessionária também informou que recebeu na tarde de hoje um caminhão com 60 mil litros de querosene de aviação, mas que isso ainda não é suficiente. “Permanecemos em estado de atenção já que apenas um caminhão não supre a demanda”, afirmou via Twitter.

Até as 15h, 107 aeronaves pousaram no aeroporto de Brasília e 117 decolaram. Foram registrados 10 atrasos e apenas um cancelamento. No momento, segundo a concessionária, não há registro de atraso.

Desde ontem, a Inframerica comunicou que, em razão do movimento dos caminhoneiros nas principais rodovias que circundam o Distrito Federal, o querosene de aviação no local é insuficiente para a manutenção regular das operações do aeroporto. Com isso, somente poderiam pousar na capital federal aeronaves com capacidade para decolar sem a necessidade de abastecimento.