Malaquias diz que recuperação gradual da economia tem ajudado a arrecadação

O chefe do centro de estudos tributários e aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, avaliou nesta segunda-feira, 28, que o resultado da arrecadação em abril se deve ao desempenho dos principais indicadores macroeconômicos. Segundo ele, o resultado seria positivo mesmo sem os fatores não recorrentes no mês.

As receitas somaram R$ 130,806 bilhões no mês passado, alta real de 7,83% em relação a abril de 2017. “Mesmo sem os fatores não recorrentes – como o Refis e a alta do PIS/Cofins dos combustíveis – a arrecadação teria crescido 4,27% no mês”, afirmou.

Malaquias disse ainda que a recuperação gradual da economia tem ajudado a arrecadação, que ficou em R$ 130,806 bilhões no mês passado, alta real de 7,83% em relação a abril do ano passado.

Segundo ele, as ações de cobrança do órgão também ajudam explicar esse movimento de melhora na arrecadação. Entre janeiro e abril deste ano, os valores arrecadados em ações de cobrança chegou a R$ 38,2 bilhões, alta de 20,8% em relação ao mesmo período de 2017.

“Nossa forma de atuação junto ao grupo de contribuintes que aderiram a parcelamentos está mais enérgica. Ou seja, eles foram beneficiados com parcelamentos, mas o recolhimento corrente de tributos desses contribuintes também está sendo acompanhado mais de perto pela Receita”, afirmou.