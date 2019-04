Major Vitor Hugo admite aprovação da Previdência no início do 2º semestre

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), admite a possibilidade de que a reforma da Previdência seja aprovada no início do segundo semestre pelo Senado. Para ele, o ideal é que a medida passe até junho em ambas as Casas, mas diz que não quer atropelar prazos e que o mais importante é que os efeitos fiscais da aprovação da reforma da Previdência se deem ainda neste ano.

“O governo vai trabalhar para que seja aprovada o quanto antes nas duas Casas (Câmara e Senado). O ideal para nós é que seja no primeiro semestre. Até porque há um esforço no Senado que já até criou uma comissão especial para acompanhar os trabalhos dos deputados e, na sequência, facilitar a tramitação lá”, disse ele ao Estadão/Broadcast Político.

“Nós trabalhamos com a ideia de que seja aprovado no primeiro semestre e gostaríamos que isso acontecesse”, afirmou. “Mas, como são duas Casas legislativas, não queremos atropelar prazos e passos processuais para não haver questionamentos depois”, acrescentou.