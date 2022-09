Maioria dos dirigentes do Fed prevê juro de 4% ou mais até o fim de 2022 nos EUA

Dentre os 19 dirigentes presentes na reunião desta semana do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), 17 projetam que o juro básico nos EUA será de 4% ou acima disso até o fim deste ano. Entre os dois restantes, um crê em juro na faixa de 3,75% a 4% e outro prevê taxa básica de 4,5% a 4,75% ao ano, segundo consta no gráfico de pontos atualizado da entidade monetário, publicado hoje junto à sua decisão monetária.

Entre os que projetam juro de 4% ou mais, oito acreditam que a taxa dos Fed funds estará entre 4% e 4,25% em dezembro, e nove creem em juro de 4,25% a 4,5% ao fim do ano.

Segundo dados do CME Group coletados logo antes do anúncio da decisão do Fed, as probabilidades majoritárias para o juro em dezembro de 2022 se dividiam entre as faixas de 4,0% a 4,25% (36,4%) e 4,25% a 4,5% (48,8%).

Para 2023, nenhum dirigente projeta juro abaixo de 4%, o que contraria a expectativa de parte do mercado e dos analistas, que estimam cortes de juros pelo BC americano ano que vem. Seis esperam juro de 4,25% a 4,5% até o fim do ano que vem, mais seis projetam taxa de 4,5% a 4,75% e outros seis preveem Fed funds de 4,75% a 5,0%. Apenas um acredita que o juro básico ficará entre 3,75% e 4%.

Já para 2024, 11 dirigentes veem juro de 3,0% a 4,0%, enquanto outros seis esperam 4,0% ou mais. Em 2025, quase todos os participantes da reunião de hoje projetam juro abaixo de 4%, com exceção de um, que espera Fed Funds de 4,5% a 4,75%.

No longo prazo, 17 membros do Fomc esperam juro de 2,25% a 2,5%, com apenas um prevendo juro de 3%.