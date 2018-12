Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, apoiada por Fed e com Brexit no radar

As bolsas europeias fecharam na maioria em território positivo nesta quinta-feira, 29, apoiadas pelo discurso da quarta-feira do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Além disso, foram monitoradas outras questões, como o risco de que os EUA imponham tarifas sobre o setor de automóveis e o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,20%, em 358,10 pontos.

Já após o fechamento europeu de quarta, Powell afirmou que a taxa básica de juros dos EUA estaria próxima do nível neutro. Isso foi lido por muitos no mercado como uma possibilidade de que em breve o aperto monetário gradual do país termine, o que tende a ser benéfico para as ações.

Além disso, o Brexit seguiu no radar. A premiê Theresa May continuou a insistir que o Parlamento britânico deve aprovar o acordo negociado por ela, mas não está claro se isso ocorrerá. O principal negociador da questão pela UE, Michel Barnier afirmou que o tempo para negociações “acabou” e que agora é necessário aprovar ou rejeitar a iniciativa. Barnier comentou ainda que ninguém o convenceu das vantagens do Reino Unido nessa saída, mas ressaltou que o desejo do eleitorado do país será respeitado.

Entre as empresas em foco, Deutsche Bank recuou 3,40%, após ter seus escritórios vasculhados no fim da tarde em Frankfurt, segundo fontes. O banco alemão seria investigado por supostamente ajudar clientes a estabelecer offshores em paraísos fiscais sem alertar autoridades sobre a possível lavagem de dinheiro.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,49%, em 7.038,95 pontos. O papel do Lloyds caiu 0,35%, mas Barclays avançou 0,26%, entre os bancos.

Em Frankfurt, o índice DAX recuou 0,01%, a 11.298,23 pontos. No setor de energia, E.ON caiu 1,44%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 avançou 0,46%, a 5.006,25 pontos. A petroleira Total registrou ganho de 0,40%, enquanto Crédit Agricole subiu 0,49% e BNP Paribas, 0,04%. Por outro lado, Vallourec recuou 3,91%.

O índice FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, teve ganho de 0,23%, a 19.159,60 pontos. Banca Carige mostrou fraqueza, em queda de 5,00%, mas Tiscali avançou 2,84% e ENI subiu 0,44%.

Em Madri, o IBEX-35 recuou 0,04%, a 9.098,90 pontos. Santander teve baixa de 0,26% e Urbas Grupo Financiero caiu 2,22%, entre os papéis mais negociados.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 subiu 0,73%, a 4,905,49 pontos. Banco Comercial Português avançou 1,06% e Galp Energia fechou em alta de 1,09%. (Com informações da Dow Jones Newswires)