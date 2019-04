Maia: ‘Se não organizarmos despesa, como Brasil terá espaço para investimento?

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta segunda-feira, 1º, a investidores a aprovação da reforma da Previdência para “organizar o lado da despesa” do governo.

“Nada disso vai acontecer se não organizarmos a despesa do Estado. Se não organizarmos o lado da despesa, como o Brasil vai ter espaço para investimento?”, disse o parlamentar à plateia.

A fala foi feita na sexta edição da conferência Brazil Macro, realizada pelo Goldman Sachs no Hotel Unique, em São Paulo. O evento é fechado à imprensa, mas Maia publicou pequenos trechos da fala no perfil oficial dele no Instagram.

Na fala, o presidente da Câmara defendeu também que o trabalho dos parlamentares “precisa ser readaptado à nova realidade do Brasil de hoje”.