Maia pretende concentrar discussão em idade mínima e tempo de transição

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende concentrar a discussão da reforma da Previdência nos pontos da idade mínima e do tempo de transição. A declaração foi dada durante evento do jornal Folha de S.Paulo.

Para Maia, no entanto, a Previdência não é tema simples para se chegar a 308 votos, o mínimo necessário para aprovação. “Nós votamos o cadastro positivo, com uma possível base do governo Bolsonaro, e ficamos com 310 votos ou um pouco mais que isso”, disse.

Na avaliação do presidente da Câmara, a maior resistência à proposta está no Nordeste, onde há uma concentração maior de parlamentares de esquerda e governos estaduais mais sensíveis a mudanças no BPC e na aposentadoria rural. “Se conseguirmos 20 votos na oposição, nossa chance de aprovação aumenta muito”, disse.

Para Maia, o presidente Jair Bolsonaro consegue governar sem “toma lá, dá cá”. Para isso, ele disse, será preciso convencer os deputados de que, sem a reforma, não haverá dinheiro para as emendas.