Magazine Luiza lança parcelamento sem juros em 21 vezes - O Liberal

O Magazine Luiza lançou uma promoção com parcelamento em 21 vezes sem juros. A campanha vai até sábado, 31 de agosto, e é válida para os clientes que comprarem no site, aplicativo e na loja com o Cartão Luiza ou Cartão Magalu. Para pagamento com outros cartões de crédito, o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros.

Na propaganda veiculada na televisão, a “Lu”, influenciadora digital da companhia, usa o slogan “Faz um 21” – bordão usado na antiga propaganda da Embratel. A campanha segue, segundo a varejista, a tendência de trazer referências dos anos 90 para os dias atuais.

O anúncio segue o plano já anunciado pelo CEO da companhia, Frederico Trajano, no Expo Magalu, evento da empresa. Ele disse que a companhia iria retomar com força a concessão de crédito e afirmou que, hoje, 40% de tudo o que a companhia vende nas lojas é financiado com crédito próprio da varejista, por meio do crediário e do cartão de crédito da Luizacred, financeira em parceria com o Itaú.

Ainda neste mês, a empresa lança crédito pré-aprovado para 3 milhões de clientes na internet. “Vocês lembram do carnezinho gostoso que ficou famoso? Então, nós vamos lançar agora o carnezinho gostoso na internet também”, afirmou Trajano na ocasião.