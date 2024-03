Economia Macron: Brasil está na vanguarda da descarbonização e pode crescer junto com economia verde

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse hoje que França e Brasil compartilham um objetivo em comum em temas relacionados à mudança climática. Segundo ele, ambos os países estão na vanguarda da descarbonização e no desenvolvimento de energias renováveis.

Macron pontuou, durante o Fórum Econômico Brasil-França, que aconteceu em São Paulo, que a economia global avança em setores que utilizarão uma quantia muito maior de energia, como a inteligência artificial e o desenvolvimento aeroespacial, e que o Brasil tem muito a crescer oferecendo energia limpa para estes setores.

“Biodiversidade, clima e luta contra desigualdades não são temas paralelos, que devem vir para o centro do debate. Esta é a verdadeira reforma da governança mundial”, destacou no discurso de encerramento do fórum, ao enfatizar também que a luta pela economia verde não está ganha, e nem perto disso, e o mundo deve continuar avançando.