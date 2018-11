Maciel: indústria voltou a apresentar tendência de recuperação moderada

A indústria brasileira voltou a apresentar a tendência de recuperação moderada, passado o efeito da greve dos caminhoneiros, na avaliação do chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel.

“A indústria retomou a tendência de recuperação moderada do atual ciclo econômico, depois de uma oscilação causada pela greve dos transportadores de carga”, avaliou Maciel, em apresentação do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta manhã em Belo Horizonte (MG).

Ao apresentar os dados referentes às regiões, Maciel afirmou que é possível identificar que a indústria responde por boa parte da retomada da atividade pelo País.

Especificamente sobre o Sudeste, Maciel notou que a indústria automobilística tem sido o principal vetor da atividade industrial da região mais rica do País.