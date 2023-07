Economia Lula sobre Desenrola: Tenho fé que vamos apresentar isso no mais tardar no meio de setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o programa Desenrola Brasil, de refinanciamento de dívidas de pessoas físicas, deve entrar em operação apenas em setembro. Em um primeiro momento, o petista disse que o foco deve ser a renegociação de dívidas de menor valor – de até R$ 5 mil – que representam a maioria dos débitos em aberto.

“É o tipo da pessoa que tem na dívida mais penduricalho do que dívida”, disse. “É uma pessoa que gastou R$ 2 mil, mas entra juros, não sei das quantas, e vai para R$ 5 mil.” As declarações foram dadas em trecho divulgado pelo SBT de entrevista gravada com Lula nesta quinta-feira, 6.

No início de junho, o governo publicou a medida provisória que criou o programa. O Desenrola, que foi promessa de campanha do presidente, irá dividir o público em duas faixas, com aqueles que recebem até dois salários mínimos e devem até R$ 5 mil podendo renegociar e parcelar dívidas em até 60 vezes. A iniciativa pode beneficiar 70 milhões de brasileiros endividados, segundo o Ministério da Fazenda.

Para Lula, contudo, é preciso discutir um pouco mais o programa. “Mas tenho fé em Deus que a gente possa apresentar isso no mais tardar no meio de setembro para a gente poder apaziguar a mente do povo brasileiro que está devendo”, declarou.