Lula sobre agro: ‘Não fico pensando se o cara gosta de mim, eu faço porque tem que fazer’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enalteceu os feitos de governos petistas no agronegócio e disse que nenhuma gestão federal fez tanto pelo setor como quando o Brasil esteve sob comandado do PT. Lula, porém, disse não ficar pensando se o agronegócio gosta dele, mas que investe no setor por ser seu dever como chefe do Executivo federal.

“Quando você governa, você não faz política esperando agradecimento. As pessoas do agro que não gostam de mim, não gostam do PT, dos Sem-Terra, da CUT, de muitas coisas”, comentou Lula, em entrevista à Rádio T, do Paraná, nesta quinta-feira, 15. “Desde meu primeiro mandato, passando pelo mandato da Dilma e minha volta agora em 2023, pode desafiar qualquer fazendeiro, qualquer ministro da agricultura que já trabalhou no governo, para saber se algum momento da história do país, um governo colocou tanto na dinheiro na agricultura como nós”, retrucou as críticas.

Lula, contudo, negou que os investimentos tenham como objetivo agradar o setor. “Eu faço porque o Brasil precisa disso, porque a agricultura é importante para o Brasil. Não fico pensando se o cara gosta de mim, eu faço porque tenho que fazer.”