Lula se reúne com Durigan, Silveira e Rui em meio à negociação de venda de ações da Eletrobras

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido, na manhã desta quinta-feira, 1º de agosto, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que está no comando da pasta de forma interina. O encontro ocorre em meio à negociação do governo federal de trocar parte das ações que tem na Eletrobras para assumir o controle total da Eletronuclear.

A presença de Silveira e Durigan na reunião não estava prevista na agenda divulgada pela Presidência da República na noite da quarta-feira, 31. O encontro ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo.

Conforme mostraram o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a estimativa é que a União transfira para a Eletrobras entre 2,5% e 3% de sua participação na empresa e assuma 100% da Eletronuclear, que controla as usinas nucleares de Angra 1 e 2 e tem a obrigação de construir Angra 3.

Atualmente, o governo tem 43% do capital social da Eletrobras. A venda de parte dessa fatia, na visão dos negociadores da União, manteria a posição majoritária do governo e, em troca, resolveria o impasse em torno da participação que a União deseja ter no conselho de administração da empresa.

O governo pleiteia três cadeiras em um total de dez no conselho de administração da Eletrobras e ainda indicar um membro para o conselho fiscal da companhia.

Nessa permuta de ações, o governo negocia um deságio no preço em favor da União, ou seja, que essa troca não seja feita pelo valor cheio das ações da Eletrobras segundo preço de negociação na B3. Em outras palavras, o governo deseja usar menos ações da Eletrobras para pagar pela participação na Eletronuclear.