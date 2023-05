Lula se reúne com Alckmin e Haddad em meio à expectativa para reduzir preço de carros populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira, 24, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em meio à expectativa de anúncio de incentivo à indústria e redução de preço de carros populares para R$ 60 mil.

Lula confirmou presença no evento em São Paulo, na quinta-feira, 25, em que está previsto o anúncio de medidas para reaquecer o setor industrial, em especial o automotivo. Há expectativa em torno de incentivos para reduzir os preços dos chamados “carros populares”.

De volta a despachar no Palácio do Planalto, após viagem ao Japão, o encontro está previsto para ocorrer às 11h30. De acordo com a agenda oficial da Presidência da República, antes do encontro, Lula deve se reunir com o ministro da Justiça, Flávio Dino, às 10h.