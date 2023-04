Lula se encontra nesta sexta-feira com presidente da Petrobras e sanciona aumento de servidores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta sexta-feira, 28, às 14h30, no Palácio do Planalto, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, segundo agenda divulgada nesta quinta-feira, 27. O encontro é realizado um dia após a Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da estatal ter aprovado oito novos membros do Conselho de Administração, três deles indicados pelo governo e que tinham sido rejeitados por todas as instâncias de governança da empresa por não satisfazerem as exigências da Lei das Estatais.

Antes, às 11h30, Lula participa, também no Planalto, da cerimônia de sanção do projeto de lei e assinatura da medida provisória (MP) que concede reajuste de 9% aos funcionários do Poder Executivo federal, incluindo aposentados e pensionistas, como publicou mais cedo o Broadcast Político.

O aumento passou nesta quarta, 26, no Congresso e começa a contar na folha de pagamento de maio para ser pago a partir de 1º de junho. O projeto também prevê reajuste de R$ 200 no auxílio-alimentação, que passa de R$ 458 para R$ 658.

Às 10 horas, ele vai ao 19º Acampamento Terra Livre (ATL), considerado o maior encontro indígena do País, na Praça da Cidadania, em Brasília. Às 18 horas, Lula embarca para São Paulo, da Base Aérea da capital federal, com chegada prevista às 19h30. Na segunda-feira, feriado do Dia do Trabalho, Lula é esperado no evento organizado pelas centrais sindicais em São Paulo.