Lula: Se cidade ou Estado tiver capacidade de endividamento, banco tem que emprestar dinheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, caso a cidade ou o Estado tenha capacidade de endividamento, os bancos públicos têm que emprestar dinheiro. Na fala, o chefe do Executivo federal elogiou a gestão do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, à frente da instituição.

“Tinha uma história de o Banco do Nordeste não emprestava dinheiro para prefeitura e governo do Estado. Fiquei pensando: ‘Por que não pode emprestar?'”, questionou o presidente durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Rio Grande do Norte nesta quarta-feira, 16. “Se a cidade tiver capacidade de endividamento e o Estado tiver capacidade de endividamento, o banco tem que emprestar”, comentou.