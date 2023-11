Lula reúne Lira e Haddad, que precisa da Câmara para aumentar arrecadação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de receber para uma reunião no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O encontro foi confirmado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. A conversa vem depois de Lula dizer em público que não é necessário zerar o déficit das contas públicas em 2024, pauta que Haddad tentava promover nas discussões orçamentárias com o Congresso.

Desde a declaração de Lula sobre a meta, na sexta-feira, 27, o governo passou a focar seu discurso na necessidade de aprovar no Congresso medidas que aumentem a arrecadação, como o projeto que relativo à subvenção do ICMS. Só com apoio de Lira essas propostas prosperarão no Legislativo.

Mais cedo, também nesta terça, o presidente da República recebeu líderes de partidos aliados. Na ocasião, Lula pediu empenho das siglas para aprovar as propostas econômicas.