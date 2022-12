Lula reitera que todos os anos de mandato terão aumento real do salário mínimo

O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repetiu a promessa de campanha de que, em todos os anos de seu mandato, haverá aumento real do salário mínimo no País. A declaração foi realizada na chegada de Lula ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição.

“O crescimento do PIB Produto Interno Bruto será repartido com a sociedade. Não adianta crescer 10%, e o povo não participar. Queremos que o povo participe. É hora de o PIB crescer e o povo receber sua parte”, afirmou o presidente eleito.

Questionado pela imprensa sobre o novo valor do mínimo seria de R$ 1.320,00, uma quantia que teria sido informada pelo senador Wellington Dias, Lula foi irônico. “Dias talvez tenha informação que eu não tenha.”

O senador já esteve entre os mais cotados para ser ministro da Economia, mas agora está mais claro que ele deve ficar como articulador do Congresso.