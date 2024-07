Lula: Reduzir déficit fiscal sem comprometer investimento é compromisso da minha gestão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, 9, a redução do déficit público sem comprometer a capacidade de investimento. Ele deu a declaração em fórum empresarial entre brasileiros e bolivianos realizado em Santa Cruz de la Sierra.

“Reduzir déficit fiscal sem comprometer a capacidade de investimento público é um compromisso da minha gestão”, disse o petista. A declaração vem depois de dias de turbulência no mercado causada por declarações do petista sobre o Banco Central – as falas fizeram o dólar subir.

Antes, no mesmo discurso, o presidente brasileiro disse que é necessário fornecer estabilidade política, econômica, fiscal, jurídica e social para que haja crescimento econômico.