Brasil e Mundo Lula recebe presidente do Paraguai para discutir acordo de Itaipu na segunda-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá na segunda-feira, 15, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, em Brasília. Ambos se encontrarão às 11 horas (de Brasília) no Palácio Itamaraty, de acordo com a agenda oficial divulgada neste domingo, 14.

Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores na sexta-feira, um dos temas da conversa será a usina hidrelétrica de Itaipu.

Brasil e Paraguai negociam um novo acordo sobre a divisão da energia produzida na planta, que fica na fronteira entre os dois países.

Outros compromissos

Além do encontro com o presidente do Paraguai, Lula tem mais três compromissos oficiais marcados.

Ele receberá no Palácio do Planalto a ministra da Cultura, Margareth Menezes, às 15; o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, às 15h30; e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, às 15h45.