Economia Lula recebe CEO global da Nissan no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, 6, no Palácio do Planalto o CEO global da Nissan, Makoto Uchida. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, também participou do encontro.

De acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Planalto, Uchida disse que a Nissan lançará dois novos modelos SUV no mercado brasileiro. Ele também teria dito que a empresa pretende exportar para outros países a partir do Brasil, além de fortalecer fornecedores locais da montadora.

Uchida também apresentou o novo plano estratégico da empresa para o Brasil, que engloba os anos de 2023 a 2025. O plano deve ser apresentado publicamente na terça-feira, 7.