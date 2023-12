Brasil e Mundo Lula: governo aprovou reforma tributária com minoria no Congresso, um fato histórico

A aprovação da reforma tributária em um ambiente democrático e por um governo com minoria no Congresso é um “fato histórico”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento em Itaquera, na zona leste de São Paulo, em área que vai abrigar o empreendimento Copa do Povo, obra do Minha Casa Minha Vida (MCMV).

“Ontem conseguimos aprovar pela primeira vez na história da República brasileira uma política de reforma tributária numa votação democrática, num Congresso em que a gente tem minoria”, disse Lula, acrescentando que isso foi possível graças à capacidade de membros do governo, como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“O que aconteceu ontem foi um fato histórico, Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso”, acrescentou. O presidente não mencionou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), nem os relatores da reforma tributária em seus comentários sobre a aprovação do texto.

Durante o pronunciamento, porém, Lula fez questão de anunciar que os governos do Estado e do município de São Paulo também contribuíram financeiramente – cada um com R$ 53 milhões – com os esforços para a construção de moradias populares que estavam sendo anunciados pelo governo federal hoje, e alfinetou o governador paulista, Tarcísio de Freitas.

“Normalmente, quando ele faz uma coisa que o governo federal participa, não cita o governo federal. Nós não escondemos”, disse Lula. “Acho que foram convidados, não vieram. Se viessem seriam tratados com o maior respeito”, afirmou o presidente, referindo-se a representantes do governo estadual e da prefeitura de São Paulo.

Lula também acenou ao deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol-SP), ao dizer que deve voltar à capital paulista em breve para anunciar o começo da construção do campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Itaquera. Além disso, firmou compromisso de levar institutos federais aos bairros Jardim Ângela e Cidade Tiradentes.

Boulos falou mais cedo no evento e foi o primeiro a ser citado por Lula nos agradecimentos, no início do discurso. O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá indicar o vice da chapa do psolista.