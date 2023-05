Economia Lula: Estamos próximos de começar a conversar com União Europeia sobre acordo com Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 25, que deve iniciar em breve conversas com a União Europeia para avançar no acordo comercial entre o bloco e o Mercosul. Em evento na Fiesp, ele afirmou que não vai abrir mão das compras governamentais para avançar no acordo.

“Nós não vamos ceder as compras governamentais, porque a gente vai matar a possibilidade do crescimento da pequena e média empresa brasileira. As compras governamentais são um instrumento de política industrial brasileira que a gente não vai abrir mão”, disse, a uma plateia formada por industriais.