Lula: Estamos fazendo reforma tributária em regime democrático, negociando, e vai ser aprovada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 6, que o texto da reforma tributária não é o que ele ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desejam, e ponderou que é preciso “lidar com a relação de forças que está no Congresso”. Na avaliação do chefe do Executivo, diante das conversas que o governo tem feito, a matéria será aprovada.

“Não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem, nós não somos os senhores da razão”, declarou, durante a reunião no Palácio do Planalto que marcou a reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI). O presidente citou que os deputados foram eleitos pela sociedade civil e, portanto, merecem o mesmo respeito que ele e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Vocês têm que lembrar que, se for votada a reforma tributária hoje, é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma ‘agrária’ em um regime democrático, porque a última que nós fizemos foi no regime militar”, disse, sendo rapidamente corrigido por integrantes da equipe por “reforma tributária”. “Estamos fazendo a reforma em um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada.”

Em uma chamada de atenção aos integrantes do setor da indústria e ministros que integravam a reunião, Lula falou que, “em vez de chorar o que a gente não tem, temos que conversar com o que a gente tem”. “Cada ministro que está aqui sabe, é preciso parar de reclamar, lamentar e discutir como fazer. E vamos fazer.”