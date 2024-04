Lula: É absurdo e irresponsabilidade Embrapa deixar de fazer pesquisa porque falta recursos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu que haja maior investimento do Executivo na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “É absurdo e irresponsabilidade conjunta que uma empresa como a Embrapa deixe de fazer pesquisa porque falta R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Precisamos lembrar que cada centavo aplicado na Embrapa volta para esse País em dólar exportado de soja e milho”, afirmou Lula durante cerimônia de comemoração dos 51 anos da Embrapa nesta quinta-feira.

Ele cobrou os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Fazenda, Fernando Haddad, que durante suas participações no evento não anunciaram investimentos ou repasse de verbas para a estatal. “Se a Embrapa é importante, é a instituição mais respeitada do País, cabe ao governo e ministros darem o tamanho que ela merece”, disse Lula. “Não é bondade minha, mas reconhecimento do que Embrapa significa no Brasil”, destacou.

O presidente citou a necessidade de realizar uma reunião com as pastas e a Embrapa para viabilizar o programa Embrapa 50+, que visa estruturar as ações da empresa nos seus próximos 50 anos. “Precisamos discutir as necessidades da Embrapa para que possamos atender a empresa. Precisamos utilizar Embrapa como se fosse a coisa mais extraordinária ao falar da qualidade do Brasil”, afirmou Lula.

Durante o discurso, Lula perguntou à presidente da estatal se a Embrapa possui dinheiro suficiente para fazer suas pesquisas e ouviu um sonoro não da plateia, formada por servidores da empresa. “A Embrapa significa produção de alimentos, que significa acabar com a fome. Não consigo entender como um presidente da República passou 14 anos sem visitar a Embrapa. Embrapa é muito importante para o Brasil; empresa é mãe máxima da tecnologia nacional”, afirmou em outro momento.

Lula também defendeu que a Embrapa seja incluída nas suas viagens internacionais e citou a possibilidade de recriação de posto da Embrapa em Gana para transferência de tecnologia aos países africanos.