Lula diz que tem como lema não desistir nunca e que isso vale para acordo Mercosul-UE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que não desistirá de buscar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia perseguido há mais de duas décadas. “Nem tudo acontece como a gente quer e no tempo que a gente quer. Meu lema é não desistir nunca; não há nada que não seja possível realizar. Isso vale para tentativa de acordo com UE, que já acontece há 23 anos.”

Lula participa da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.