Brasil e Mundo Lula diz que sugeriu à Anfavea volta do Salão do Automóvel

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar a baixa na produção de automóveis no Brasil após o seu segundo mandato e disse ter sugerido à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) o retorno do Salão do Automóvel. Lula disse que o Brasil vendeu em 2023 a metade de automóveis do que comercializava em 2010. Segundo ele, isso se deu pela queda no poder aquisitivo da população.

“Eu propus na Anfavea: por que vocês não voltam a fazer o Salão do Automóvel?”, questionou Lula. A última realização do evento ocorreu em 2018.

Lula também mencionou a possibilidade de ceder incentivos para baratear os preços dos automóveis. “Por que a gente não dá incentivo? Por que não barateia o preço do carro? O pobre não pode comprar um carro por R$ 150 mil, mas um carro por R$ 70, R$ 80, R$ 90, ele compra”, disse.

Segundo Lula, o governo não pretende sugerir neste momento a redução de impostos, como já fez com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

“Não é necessário agora. Agora tem que retomar a produção, tem que retomar a venda”, disse Lula.

O presidente também disse que “na medida que a massa salarial começa a crescer, isso aumenta o poder de compra”. Ele também reafirmou que pretende eliminar a necessidade de pagamento de Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil.