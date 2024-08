Lula diz que Mercosul está disposto a assinar acordo: ‘UE que se vire com a França’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira, 14, que os países do Mercosul estão dispostos a assinar o acordo com a União Europeia. O chefe do Executivo disse que a assinatura, agora, depende do bloco europeu, e comentou que o grupo “que se vire” com a França e a resistência que o país tem com os produtos do Mercosul.

“Nós estamos prontos para firmar o acordo Mercosul e União Europeia. Agora, depende da União Europeia, porque nós aqui já decidimos o que queremos, e já nos comunicamos eles”, disse Lula, durante sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital, nesta quarta-feira.

E completou: “A União Europeia que se vire com a França que tem dificuldade com os produtos agrícolas brasileiros, certamente teria que disputar com nosso queijo de minas, nosso vinho do Rio Grande do Sul.”

A França é relutante a produtos do Mercosul, uma vez que é a principal favorecida pelo mercado agrícola fechado da União Europeia.

Lula disse já ter comunicado sobre a posição do Mercosul à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Agora só depende deles, não depende de nós”, afirmou o presidente da República.