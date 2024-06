Lula diz que governo faz revisão dos gastos ‘sem levar em conta o nervosismo do mercado’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo realiza a revisão dos gastos públicos “sem levar em conta o nervosismo do mercado” e disse que há necessidade de manter investimentos em Saúde e Educação. As declarações ocorreram em entrevista ao UOL, na manhã desta quarta-feira, 26. Ao ser questionado sobre quais cortes o governo deverá fazer, Lula afirmou que ainda analisa se eles serão necessários.

“Nós estamos fazendo uma análise de onde é que tem gasto exagerado, onde é que tem gasto que não deveria ter, onde é que tem pessoas que não deveriam receber e que estão recebendo”, disse o presidente.

Lula acrescentou: “Isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado, levando em conta a necessidade de manter política de investimento.”

O presidente da República afirmou que vai continuar investindo em Educação e Saúde, e disse que esses gastos podem melhorar a produtividade nesses setores. Em seguida, Lula questionou “se precisa cortar” gastos. “O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar, ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão”, declarou.

Lula também mencionou a derrubada do seu veto à desoneração, pelo Congresso, e afirmou que são recursos que o governo deixa de receber. “Como vamos falar em gasto se estamos abrindo mão de receber recursos que empresários têm que pagar?”, questionou. “Quando vou desonerar empresa, preciso saber se companhia vai manter estabilidade do emprego.”

Ele prosseguiu: “Me pergunto qual o direito de o Estado abrir mão de quantia de arrecadação para favorecer empresário.”

O presidente também citou outros países desenvolvidos que, segundo números apresentados por ele, gastam mais que o Brasil, e afirmou que o seu governo aplica valores menores em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). “O Brasil está muito aquém dos gastos que outros países fazem”, disse Lula. “Nós precisamos saber se o gasto está sendo bem feito, se vai melhorar futuro do País. Acho que está.”

Nos últimos dias, ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) apontaram para a tendência de revisão de gastos com despesas públicas. Os cortes, no entanto, ainda não foram propostos.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo deve realizar, entre as medidas, perícias no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no auxílio-doença para revisar gastos.

PL do aborto

O presidente chamou de “carnificina” o projeto de lei que equipara ao crime de homicídio o cometimento de aborto após 22 semanas de gestação. Em entrevista ao portal UOL, nesta quarta-feira, 26, Lula afirmou que os deputados “que fizeram a bobagem sabem o erro que cometeram”.

Lula disse ser contra o aborto, mas reafirmou que o tema é de saúde pública. “O projeto apresentado não era projeto, era uma carnificina contra as mulheres”, declarou. “Porque, na verdade, ele estava criminalizando a vítima.” Lula também disse dar “graças a Deus” em relação à manifestação de setores da sociedade civil contra o projeto.

Por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o assunto será discutido por meio de uma comissão representativa com os deputados antes de ir à votação no plenário.

O grupo deve ser formado em agosto deste ano. O projeto já teve requerimento de urgência aprovado e, portanto, não precisa da aprovação em comissões temáticas.

Foragidos do 8/1 na Argentina

Questionado sobre os brasileiros que evadiram para a Argentina, Lula afirmou que o governo brasileiro está negociando com a gestão de Javier Milei para que os foragidos dos atentados golpistas de 8 de janeiro de 2023 cumpram pena na Argentina, caso não queiram retornar ao Brasil. O petista afirmou que a gestão federal está tratando do assunto da forma “mais diplomática possível”.

De acordo com o chefe do Executivo brasileiro, os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estão tratando do assunto com o governo argentino. “Eles estão discutindo para ver o seguinte: se os caras condenados pelos atentados do 8 de janeiro não quiserem vir, que eles sejam presos lá e fiquem presos na Argentina, senão, venham para cá”, declarou o petista, em entrevista ao UOL nesta quarta-feira, 26. “Nós estamos tratando da forma mais diplomática possível.”

Na semana passada, o governo Javier Milei repassou ao Itamaraty uma lista com dados de brasileiros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro que ingressaram no país vizinho e são considerados foragidos da Justiça. Os investigadores no Brasil tentam descobrir o paradeiro de 143 condenados por participação na tentativa de golpe.

Por meio de cooperação via adido, a Polícia Federal havia obtido informações de que ao menos 47 réus já condenados ou com mandado de prisão em aberto de fato fugiram para a Argentina e fizeram pedidos de refúgio ao chegar no país vizinho.

Na entrevista, Lula afirmou que ainda não conversou com Milei desde sua eleição em novembro do ano passado e só abrirá o diálogo com um pedido de desculpas. “Acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Só quero que ele peça desculpas”, cobrou o petista.

Apesar da falta de contato, o brasileiro minimizou que isso possa impactar na relação entre ambos os países. “A Argentina é um país que eu gosto muito e é um país muito importante para o Brasil e o Brasil é muito importante para a Argentina. Não é um presidente da República que vai criar uma cisão. O povo argentino e brasileiro é maior (sic) que os seus presidentes. E eles querem viver bem, viver em paz”, disse.