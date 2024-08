Brasil e Mundo Lula diz que ‘futuro’ do Brasil está na América Latina e defende criar ‘bloco com PIB forte’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender nesta quarta-feira, 14, o incentivo à integração econômica entre países da América Latina. Na avaliação do petista, o futuro do Brasil “está próximo de nós” e a intenção é de se criar um bloco com um forte Produto Interno Bruto (PIB).

“Nosso futuro está próximo de nós. É com essa gente que pode comprar produtos manufaturados que a indústria brasileira produz, ou com essa gente que pode ser sócios na construção de outras empresas que queremos criar, é que a gente vai criar um bloco forte, com PIB muito forte e que vai ter inserção no conjunto das negociações mundiais”, disse Lula, durante sessão de abertura do fórum Um Projeto de Brasil, do novo ciclo da série Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital, nesta quarta-feira.

“O Brasil não perderá essa chance”, comentou Lula. “Não vamos perder uma oportunidade de fazer com que o País vire um protagonista internacional no mundo da política, dos negócios e do crescimento econômico.”