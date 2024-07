Lula diz estar feliz com Plano Safra: ‘Sei importância da agricultura brasileira’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 3, que está feliz com o lançamento do Plano Safra 2024/25 voltado aos grandes produtores. “Eu nunca me importei, nunca levei em conta divergência política quando você tem a responsabilidade de governar o País”, afirmou também durante o evento de lançamento do plano no Palácio do Planalto nesta tarde.

Lula ressaltou que os maiores planos Safras do País foram firmados nos governos do PT, tanto os dele quanto de Dilma Rousseff. “Nunca pedi a nenhum empresário agradecimento, porque eu sei a importância da agricultura brasileira”, afirmou. Lula alfinetou dizendo que é por isso que os governos do PT fazem um Plano Safra melhor do que “aquele que diz gostar” do setor – uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também disse que nunca perguntará a um empresário se ele gosta ou votou nele, reiterando que governa independentemente de ideologia.

O presidente ainda falou que o agro tem sorte de ter uma pessoa como ele, que enfrenta aqueles que tratam de forma pejorativa a exportação de commodities. “Precisamos incentivar muito o crescimento da nossa agricultura”, afirmou, e lembrou da tecnologia que o agronegócio brasileiro tem para se destacar no cenário internacional.

Lula destacou que a apresentação da proposta a pequenos e médios produtores vai trazer benefícios ao Brasil, à medida que há estímulos, com o aumento da produção, melhoria da qualidade do plantio e maior dinamismo da economia, como compras de máquinas e equipamentos. A nova edição do Plano Safra terá R$ 400,59 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos médios e grandes agricultores, 10% mais que na temporada passada.