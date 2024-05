Lula deve sancionar na semana que vem a lei da depreciação acelerada, repete Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, reiterou nesta quinta-feira, 23, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve sancionar na semana que vem a lei da depreciação acelerada no bojo do programa Nova Indústria Brasil, que tem como um de seus pilares a inovação. Serão R$ 3,4 bilhões com redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e do CSLL, afirmou.

O objetivo é modernizar o parque industrial do País. “A lei da depreciação acelerada vai estimular a renovação de máquinas e equipamentos”, afirmou o vice-presidente, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. “Na semana que vem estará promulgada para a modernização do parque fabril.”

Alckmin citou também o Mover, programa do governo federal para impulsionar a modernização e a sustentabilidade na área de mobilidade e logística. “Esperamos estar aprovando na Câmara no começo da semana que vem”, afirmou, lembrando que o Estado do Rio de Janeiro tem uma importante indústria automobilística.

“São quase R$ 19 bilhões até 2028″, lembrou o vice-presidente, destacando que o programa deverá incentivar a competitividade de carros elétricos, híbridos e movidos a biocombustível”, citou. “Isso levou ao anúncio de R$ 130 bilhões de investimento na indústria automobilística, mais 7% disso na indústria de autopeças.”

Alckmin participou, por videoconferência, de evento em comemoração ao Dia da Indústria, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), no centro do Rio de Janeiro.