Lula deu oportunidade de iniciar reconstrução e modernização do IBGE, diz Pochmann

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ao órgão a oportunidade de iniciar processo de reconstrução e modernização. O economista participa da Conferência Nacional dos Agentes Produtores e Usuários de Dados – Soberania Nacional em Geociências, Estatísticas e Dados: riscos e oportunidades do Brasil na Era Digital, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Na abertura do evento, em crítica ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pochmann disse que o IBGE manteve suas atividades, com pesquisas e coerência metodológica, “não obstante as dificuldades que a instituição possui, e que havia acumulado infelizmente no período anterior”.

O executivo citou que o orçamento do instituto foi comprimido, os reajustes não foram concedidos – o que significou perda salarial significativa para o conjunto dos servidores -, concursos não foram realizados e houve um esvaziamento da casa, por aposentadoria ou ofertas melhores de trabalho.

Pochmann disse que o presidente Lula concedeu a oportunidade iniciar um processo de reconstrução do IBGE, “sobretudo a sua modernização”