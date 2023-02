Lula deixa Planalto em meio a expectativa de possível reunião com Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu há pouco do Palácio do Planalto, em meio a expectativa de uma possível reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda hoje, 27, para discutir a desoneração dos combustíveis. Até o momento, contudo, não há confirmação de que o encontro ocorrerá hoje e há possibilidade de a discussão sobre o tema prosseguir nesta terça-feira, 28.

Há pouco, a assessoria da Fazenda disse que o ministro não irá conceder entrevista coletiva sobre a desoneração. Nesta tarde, a pasta anunciou a reoneração completa do PIS/Cofins sobre gasolina e etanol. A modelagem da cobrança, com porcentual definido sobre cada item ainda não foi informada, mas a pasta garantiu que não haverá perda de arrecadação e os R$ 28,9 bilhões de aumento de receitas estão garantidos.

Antes do anúncio, a pasta também informou que o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, também viajou ao Rio de Janeiro para se reunir com a diretoria da Petrobras. Segundo a assessoria, o resultado da reunião seria transmitido a Haddad. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também viajou para discutir sobre combustíveis com executivos da estatal e com o presidente, Jean Paul Prates.