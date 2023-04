Lula defende que banco dos Brics se transforme em ‘grande banco de investimentos’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 26, durante pronunciamento feito após conversa com o presidente de governo espanhol, em Madri, que gostaria que o banco dos Brics “se transforme num grande banco de investimentos, se possível maior que o Banco Mundial”.

“Sem dinheiro, sem crédito, a economia não cresce”, disse o presidente brasileiro, acrescentando que “ou o Estado ou os empresários têm que colocar dinheiro”. “Se o Estado não pode colocar e os empresários não têm, os bancos têm que oferecer. Se os bancos privados não querem, os bancos públicos que ofereçam. No Brasil temos quatro bancos públicos importantes”, disse, citando BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia.

Lula também voltou a defender a criação de uma moeda comum para os países do Mercosul e outra para os membros do Brics. “Como o euro”, comparou.