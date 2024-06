Lula defende política econômica, ironiza reação do mercado e diz que Brasil está em bom momento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a política econômica do governo, ao ser questionado sobre suposta reação negativa do mercado à sua entrevista no portal UOL. Em entrevista a jornalistas, na tarde desta quarta-feira, 26, Lula ironizou a reação do mercado e disse que o Brasil está em “um bom momento”.

“Devem ter gostado”, disse Lula, em tom irônico. “Veja, é que é um problema sério o Brasil. Primeiro, nós não estamos em primeiro dia de mandato. Depois do Getúlio e do D. Pedro, eu sou o cara que tem mais experiência em governar.”

Lula prosseguiu: “Eu sei como faz, mas muito depende da circunstância econômica, do dólar nos Estados Unidos. Lamentavelmente é assim. Mas nós temos que ter consciência de que o Brasil vive um bom momento.”

O presidente afirmou ainda que “nunca o Brasil esteve tão bem nos últimos 10 anos” e mencionou crescimento de empregos, controle da inflação e investimentos de empresas de aço e do setor petroquímico. “Não olhe a economia brasileira apenas pela macroeconomia que aparece na televisão. Olhe a economia brasileira pela microeconomia, que acontece no crédito dos pequenos, dos mais humildes. Esse crédito faz milagre”, disse.

Lula também afirmou estar “otimista” e disse que “tem muitos empreendedores que gostam do Brasil e todas essas pessoas querem que o Brasil dê certo”.

As declarações ocorreram horas após Lula ter comentado a possibilidade de revisão de gastos públicos. Na ocasião, o presidente disse que o governo ainda analisa se os cortes serão necessários e criticou benefícios fiscais que prejudicam a arrecadação.