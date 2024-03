Lula convidou Romeu Zema para Brasília amanhã, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para uma reunião em Brasília na quarta-feira, 6. Um provável tema da conversa, se ela de fato acontecer, será a dívida de Minas Gerais com a União.

Lula esteve em Minas Gerais em fevereiro. Zema participou de um ato público com o presidente, apesar de os dois serem adversários políticos. Também havia pedido uma reunião com o petista, o que não aconteceu na época.

Zema tenta recuperar espaço na discussão sobre a dívida de seu Estado. O debate foi puxado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em canal direto com Lula e sem a participação do governador. Pacheco deverá ser candidato ao comando do Executivo mineiro em 2026.

Padilha deu as declarações em frente ao Palácio da Alvorada, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará com senadores e ministros nesta terça – Pacheco também participa. Antes, o ministro das Relações Institucionais estava no Planalto em conversa com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).