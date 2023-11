Lula cita feriados no fim de semana e diz que PIB crescerá ‘um pouco mais’ em 2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá “um pouco mais” no ano de 2024. Um dos fatores para isso, segundo avaliação do presidente, é que o próximo ano terá feriados concentrados no fim de semana.

“Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. No ano que vem, os feriados cairão todos sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais”, declarou o presidente nesta sexta-feira, 10.

A fala ocorreu durante reunião ministerial mais cedo com ministros da área social no Palácio do Planalto.

Novo encontro

O presidente afirmou que pretende realizar um novo encontro com os ministros antes do Natal para debater o governo no ano de 2023 e discutir os planos da gestão para 2024. Nesse sentido, Lula pediu para que os ministros não marquem viagens antes de saberem a data do novo encontro.

“Depois dessa reunião, vocês ministros podem marcar uma viagem, férias de 5 dias, 6 dias”, comentou.

Após a fala, Lula passou a condução da reunião para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que explicou como o encontro será dirigido. Segundo ele, o governo fará uma apresentação aos ministros da execução orçamentária, do conjunto dos ministérios da área social e de cada ministério separadamente.

Após isso, será feita uma apresentação da execução daquilo que está sendo feito nos Estados, como obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em uma terceira etapa, cada pasta fará uma “intervenção”.