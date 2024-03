Economia Lula chama Haddad para reunião no Palácio do Planalto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi chamado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma reunião no Palácio do Planalto. A agenda do chefe da equipe econômica previa para esta quarta-feira, das 16 horas às 17 horas, uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, cuja equipe chegou a comparecer à pasta antes do adiamento.

É a segunda vez no dia que Haddad se reúne com Lula.

Mais cedo, ele acompanhou as agendas do mandatário brasileiro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

Na agenda de Lula está prevista para logo mais, às 17 horas, uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Os dois irão discutir a dívida do Estado com a União.