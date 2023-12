Brasil e Mundo Lula celebra promulgação da reforma tributária e elogia ‘compromisso’ do Congresso com o povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, durante declaração feita na sessão de promulgação da reforma tributária, que é importante que todos guardem o dia de hoje na memória. Com agradecimentos a Arthur Lira (PP-AL), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), aliados e ministros, o presidente celebrou um ano positivo na economia, mesmo com incertezas, e destacou que, com a aprovação da reforma, o Congresso demonstrou “compromisso com o povo brasileiro”.

“Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, mas guardem essa foto, e se lembrem: Contra ou a favor vocês contribuíram para que esse País, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária”, disse o presidente, em meio a aplausos e vaias.

O presidente se disse muito feliz com a imagem do momento.

Lula repetiu que a reforma não vai resolver todos os problemas do País, mas que sua aprovação foi uma demonstração do compromisso do legislativo com o povo brasileiro. “É esse Congresso, com direita e esquerda, centro ou qualquer outra coisas, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da população brasileira”, disse.

Lula finalizou agradecendo Lira e Pacheco. “Eu não conhecia o Arthur, conhecia de fama”, disse o presidente. “E sempre disse a eles que nunca exigi que um deputado ou senador concordasse com as propostas que eu mandasse pra cá.”

Segundo ele, o trabalho dos representantes do legislativo é fazer “com que povo brasileiro viva melhor” e que mesmo com um Congresso “adverso quanto esse”, a reforma fosse aprovada.