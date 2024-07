Lula celebra exportação aos EUA: ‘economia tem palavras-chave, estabilidade e previsibilidade’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou os índices de exportação aos Estados Unidos em uma postagem na rede social X, nesta segunda-feira, 15. O presidente havia compartilhado uma notícia sobre o levantamento da Amcham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, que apontou recorde das vendas brasileiras para os Estados Unidos no 1º semestre deste ano.

“Aumento de 12% em valores e 23% em volume. Trabalho, muito trabalho. Economia não tem mágica, mas tem palavras-chave: estabilidade e previsibilidade”, escreveu o presidente.

De acordo com a Amcham, o Brasil exportou para os Estados Unidos o valor recorde de US$ 19,2 bilhões para um primeiro semestre. A marca representa um aumento de 12%, ou seja, mais US$ 2,1 bilhões. Segundo a instituição, o crescimento ocorreu em todos os setores: indústria de transformação, extrativo e agropecuária.

O levantamento também indicou aumento de 23,5% em volume. Segundo a Amcham, os dez principais produtos vendidos pelo Brasil aos Estados Unidos são: óleos brutos de petróleo, produtos semiacabados de ferro ou aço, aeronaves e suas partes, óleos combustíveis de petróleo, ferro-gusa e similares, celulose, café não torrado, equipamentos de engenharia civil, sucos de frutas ou de vegetais e madeira parcialmente trabalhada.