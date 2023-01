Lula: Caberá ao Estado trazer indústria para o século 21

Em discurso após ser empossado pelo Congresso Nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o Brasil é grande demais para renunciar a seu potencial produtivo e defendeu a reindustrialização e a oferta de serviços e insumos no País.

“Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercado em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo”, disse.

De acordo com Lula, o Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global e destacou o papel do Estado na articulação da transição digital.

“Caberá ao estado articular a transição digital e trazer a indústria brasileira para o Século XXI, com uma política industrial que apoie a inovação, estimule a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e a tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados”, destacou.

Reforma trabalhista

Durante seu discurso, o presidente empossado Lula afirmou que dialogará com governo, centrais sindicais e empresários a elaboração de uma nova legislação trabalhista, sem citar a reforma aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

“Garantir a liberdade de empreender, ao lado da proteção social, é um grande desafio nos tempos de hoje”, disse Lula. O presidente prometeu retomar a política de valorização permanente do salário-mínimo e acabar com a fila do INSS.