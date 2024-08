Lula afirma que continuará aumentando salário mínimo, inclusive para aposentados

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 9, que continuará aumentando o salário mínimo e estendendo o benefício para aposentados. A fala do presidente é uma reação a sugestões de desvincular os benefícios da Previdência Social do salário mínimo como forma de preservar as contas do governo sem parar de aumentar a remuneração mínima pelo trabalho.

“Estou feliz porque nesses dois anos nós já aumentamos o salário mínimo em 11%”, disse o presidente da República na inauguração do Contorno Viário de Florianópolis, em Santa Catarina.

E declarou: “Tem gente que acha e eu não deveria aumentar o mínimo porque atrapalha a Previdência. E eu vou continuar aumentando o mínimo porque quem ganha um salário mínimo tem que ser respeitado e tem que trabalhar para comer. Por que eu vou tirar o direito de um aposentado receber o aumento do salário mínimo?”

Lula falou sobre o Pé-de-Meia, o programa de bolsas para ensino médio voltado a estudantes de baixa renda, e desqualificou críticos da ação.

“Tem gente que fala: o Lula está gastando dinheiro desnecessário. Quem pensa isso tem o filho estudando no estrangeiro”, disse o presidente da República.