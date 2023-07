Lula: Acabou a bobagem de Estado ter que ser fraco ou forte, tem que ser necessário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o fim da discussão sobre o Estado dever ser forte ou fraco. Para ele, o Estado tem que “ser necessário”. Diante disso, o chefe do Executivo pediu para o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, parar de reclamar, pois o governo irá investir dinheiro no banco de fomento.

“Esse País tem que voltar a decidir ser grande. Acabou aquela bobagem de que o Estado ter que ser fraco ou forte, ele tem que ser necessário para poder dirigir, induzir o crescimento econômico do País”, argumentou, durante a reunião que marcou a reativação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) nesta quinta-feira, 6.

O presidente citou momentos da história em que houve interferência do Estado para salvar o País, como na crise financeira internacional de 2008 e na pandemia da covid-19. “O Brasil precisa do Estado e do setor privado e, muito mais, a gente precisa de profissionais mais qualificados”, declarou.

Lula garantiu que o governo irá investir dinheiro no BNDES e no Banco do Brasil. “Esse dinheiro tem que circular”, afirmou. Segundo o chefe do Executivo, a atual situação do País é o que faz com que ele não interfira na guerra entre Rússia e Ucrânia: “minha guerra é aqui”.

Dentre os investimentos que o governo irá fazer, o presidente citou a transição energética. Em sua avaliação, nenhum país do mundo “tem sequer condições de falar grosso” com o Brasil sobre o assunto.